За выходные в Крыму поймали больше ста нетрезвых водителей

Фото: Архив "КП" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За минувшие выходные в Крыму поймали больше ста водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РК, прошла акция «Нетрезвый водитель», в рамках которой на определенных участках останавливали всех водителей для проверки их состояния.

Во время рейда сотрудники ГИБДД проверили 116 водителей, которые были в нетрезвом состоянии и отказались от медицинского освидетельствования.

По данным инспекторов, троих водителей задержали за пьяную езду второй раз, теперь им грозит уголовная ответственность.

Отметим, что вождение в нетрезвом виде грозит лишением прав от полутора дор двух лет, а также штрафом в 30 тысяч рублей.

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