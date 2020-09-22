Финансирование Крыма и Севастополя хотят снизить на 10%

С развитием Крыма российские власти хотят немного повременить. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Российские власти хотят повременить с развитием Крыма и Севастополя – за прошлые годы в эти два региона вложили очень много ресурсов.

Финансирование двух субъектов могут урезать на 20 миллиардов рублей, сообщают Известия со ссылкой на проект бюджета на 2021-2022 годы.

Если сравнивать расходы на другие регионы, снижение финансов в данном случае стало довольно резким. К примеру, финансовая поддержка Калининградской области в следующем году вырастет на 15%, а расходы на другие субъекты страны почти никак не поменяется.

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