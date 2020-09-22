В Крыму на 30% подорожает интернет

Для внедрения антитеррористических мер потребовались значительные затраты на переоборудование Фото: Олег ЗОЛОТО

Крымские провайдеры планируют увеличить стоимость интернета. Это связано с ростом доллара и затратами на внедрение антитеррористических мер, сообщает «ForPost».

Свой тарифный план на 100 рублей уже повысила «Миранда-медиа» и провайдер Tritel. Теперь стоимость пакета этих провайдеров составляет 390-590 рублей в зависимости от скорости.

- Компания обязана создать хранилище для телефонных разговоров, сообщений, изображений, аудио- и видеозаписей, переписок пользователей сети интернет. Эти меры направлены на противодействие терроризму. А от нас, компании, предоставляющей услуги связи, требует значительных вложений. Поэтому увеличение тарифов - это вынужденная, но обоснованная мера, - пояснил провайдер.

Пока провайдеры не готовы озвучить конкретные цифры на 2021 год, но в целом подорожание составит 20-30%.

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