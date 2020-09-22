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Крымский судебный пристав пойдет под суд за 39 служебных подлогов

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Крымский судебный пристав пойдет под суд за 39 служебных подлогов.

Крымский судебный пристав пойдет под суд за 39 служебных подлогов.

Фото: Архив "КП"

В Крыму под суд пойдет бывший судебный пристав-исполнитель. Ему за служебный подлог и злоупотребление своими полномочиями грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый в 2018 году вносил ложную информацию в исполнительные документы и возвращал их взыскателям. Свои действия он аргументировал тем, что найти должников невозможно. Всего во время расследования установили 39 эпизодов служебного подлога.

На данный момент уголовное дело закрыли, его материалы отправили в суд для дальнейшего разбирательства.

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Криминал