Крымский судебный пристав пойдет под суд за 39 служебных подлогов. Фото: Архив "КП"

В Крыму под суд пойдет бывший судебный пристав-исполнитель. Ему за служебный подлог и злоупотребление своими полномочиями грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый в 2018 году вносил ложную информацию в исполнительные документы и возвращал их взыскателям. Свои действия он аргументировал тем, что найти должников невозможно. Всего во время расследования установили 39 эпизодов служебного подлога.

На данный момент уголовное дело закрыли, его материалы отправили в суд для дальнейшего разбирательства.

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