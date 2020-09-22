В Симферополе и Севастополе 23 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 сентября в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Радищева, 40-76а (чет), 80, 37-77 (нечет);

ул. Лескова, 58-68 (чет), 41, 43, 79;

ул. Ломоносова, 68-74 (чет), 63;

ул. Пирогова, 9-13 (нечет);

ул. Рылеева, 9.

ул. Гурзуфская, 10/4-30(чет);

ул. Академика Стевена, 2-42(чет), 1-21(нечет);

ул. Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 29-41 (нечет);

ул. Белая, 38-42 (чет), 35-41 (нечет);

ул. Сакская, 7-27 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Синопская, 26-46, 31-47;

ул. Колобова 18,18/1,18/2,18/5,18/6,18/7;

пр. Столетовский 24,26;

село Широкое: пер. Калиновый 1-5(нечет),2-12(чет),16; ул. Клюшкина 2-28(чет),3-А,3-29(нечет),9-Г,33,35,46-52(чет),51-87(нечет),56-60(чет),66,97,99,103; пер. Ракитовый 1,2,3,4; пер. Яблоневый 5,6,7; ул. Булгакова 31-А,33-79(нечет),48,50,52,56-А,56-Б,62-110(чет),77-А,103-109(нечет),119,127,129/1-А; пер. Звонкий 3,4; ул. Микадзе 1-23(нечет),2-26(чет); ул. Приозерная 8-48(чет);

село Передовое: ул. Хромченко 3-11(нечет),6-16(чет),42-48(чет),56; ул. КСП "Красный Октябрь" уч.24, (гр. Толстов И.И.); пер. Южный 8-А; уч.27, уч.28

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