Температура в Крыму в Черном море 23 сентября 2020

Самое холодное море сейчас в Керченском проливе - 19 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая холодная вода на востоке региона сейчас в Керченском проливе – 19 градусов. На градус теплее в Азовское море – 21 градус.

На юге полуострова самое теплое море сейчас в Ялте – 23 градуса. Самое холодное в Севастополе – 20 градусов. В районе Карадага, Феодосии и Алушты температура морской воды составила 22 градуса.

На западном побережье температура морской воды сравнялась. И Евпатории, и в Черноморском сейчас 21 градус.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50