В Керчи пьяный мужчина напал с палкой на сотрудников ДПС

Сотруднику полиции понадобилась помощь врачей. Фото: Архив "КП".

В Керчи сотрудники ДПС оформляли дорожную аварию, когда к ним подошел пьяный мужчина. Он стал бить кулаком по стеклу автомобиля, а услышав требования инспекторов немедленно прекратить, крымчанин поднял с земли палку и стал бить ей полицейского. После этого гражданин запрыгнул на капот патрульной машины.

Сотрудники ДПС быстро обезвредили правонарушителя и вызвали следственно-оперативную группу. Получивший повреждения старший лейтенант полиции обратился за помощью в медицинское учреждение.

Теперь пьяному дебоширу грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50