Экс-советник президента Украины обвинил Обаму в «сдаче Крыма» России

Жвания был советником Порошенко. Фото: Давид Жвания/Facebook

Власти Украины были вынуждены согласиться с присоединением Крыма к России по просьбе бывшего президента США Барака Обамы. Во всяком случае, так считает Давид Жвания, бывший советник Петра Порошенко.

В комментарии украинским СМИ Жвания рассказал, что власти Америки запретили вожакам госпереворота 2014 года посылать армию на защиту Крыма.

- Крым сдали России с какой-то целью. Просто спустили нам команду «не дергаться», ничего не предпринимать, - уверяет Жвания.

Более того, считает политик, власти Украины были сами рады избавиться от Крыма, жители которого ненавидели киевских революционеров.

Напомним, что Крым стал частью РФ в результате референдума 2014 года, когда абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России.

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