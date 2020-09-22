Украинские власти считают, что Россия должна «просить» у них воду. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Украина возобновит подачу воды в Крым только при официальном запросе российских властей.

- Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами или с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица украинским СМИ.

Он также добавил, что как только Россия признает себя «оккупантом», разговоры о водной проблеме в Крыму, возможно, вообще начнутся.

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