Погода в Крыму на 23 сентября: сухо и тепло до +28

На Южном берегу Крыма температура воздуха до +27°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, на большей части в силе и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +27°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
Температура воды в Черном море 20-23°.
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