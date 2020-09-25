Температура в Крыму в Черном море 25 сентября 2020

Самое теплое море сейчас на юге Крыма - в Ялте и Севастополе. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, на юге региона сейчас самое теплое море в Ялте и Севастополе – там оно прогрелось до 23 градусов. В районе Карадага, Феодосии и Алушты морская вода на градус холоднее – 22 градуса.

На градус теплее стало море на западном побережье Крыма. Так, в Евпатории температура воды достигла 21 градуса. В Черноморском особых температурных изменений синоптики не фиксируют – 21 градус.

На восточном побережье Крыма температура моря находится в тех же пределах, что и вчера: в Керченском проливе – 20 градусов, в Азовском море – 21 градус.

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