Погода в Крыму на 25 сентября: сухо и тепло до +29

Температура воды в Черном море 21 - 23°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до 27°.

Температура воды в Черном море 21 - 23°.

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