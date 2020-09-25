«Все рассыпается, планы рушатся»: Пелагея отменила концерт в Ялте

Пелагея. Фото: pelageya_insta/Instagram

Поклонников творчества талантливой артистки, которые отдыхают или живут на Крымском полуострове, ждет разочарование. Концерт в Ялте 25 сентября не состоится. Такое сообщение появилось на странице Пелагии в Instagram.

- Объявление увы, неприятное, - печалится певица. - Все купленные билеты можно сдать.

Севастополю повезло чуть больше, там концерт не отменили, а с 27 сентября передвинули на 31 октября.

- Причин несколько, которые можно назвать одной - проблемы, связанные с нашим непростым временем, - говорится в посте. - Извините за неудобства. Все рассыпается, планы рушатся... Но мы выстоим! Будьте все здоровы!

Артистка также сообщает, что все октябрьские концерты в Челябинске, Уфе, Ижевске, Альметьевске, Казани и Ульяновске пройдут в апреле 2021 года, в те же числа, что и были запланированы в этом году.

Кстати, Пелагея успела побывать в Крыму летом в качестве члена жюри КВН.

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