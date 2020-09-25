Жителям сгоревшей многоэтажки в Керчи выделят около 40 миллионов рублей

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

Правительство Крыма выделило пострадавшим от взрыва бытового газа в керченской многоэтажке 38,2 млн рублей. Распоряжением Совмина деньги будут выделены из резервного фонда.

Из общей суммы 1 миллион рублей пойдет на выплату членам семьи погибшей от последствий взрыва 51-летней женщины, по 10 тысяч получит каждый пострадавший, по 50 тысяч за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей за значительный ущерб. Расчет идет на одну квартиру.

За временное размещение и питание жителей компенсируют 4,9 миллионов рублей расходов. Жильца, чьи квартиры не подлежат восстановлению, полагается 25,5 миллионов рублей.

Напомним, пожар в керченской многоэтажке произошел 26 августа. Из дома эвакуировали 115 человек, из которых 10 детей. Сильные ожоги получила хозяйка квартиры, она скончалась в больнице.

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