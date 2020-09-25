Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Застрявших на лодке под Крымским мостом четырех людей спасли

На всю операцию ушло около шести часов
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Застрявших под Крымским мостом четырех людей на лодке спасли.

Застрявших под Крымским мостом четырех людей на лодке спасли.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму спасли четырех людей, застрявших на лодке под Крымским мостом. Инцидент произошел днем 24 сентября.

В службу спасение сообщение о том, что возле опоры №257 Крымского моста на якоре стоит лодка, пассажирам которой нужна помощь, пришло в 15.00.

На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей. С помощью спецоборудования лодку взяли на буксир и пришвартовали к причалу у мыса Змеиный. В медпомощи спасенные не нуждались. На всю операцию ушло около шести часов, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Напомним, 23 сентября на одном из пляжей Евпатории разыгралась трагедия: из моря «выловили» труп курортника. Тело без признаков жизни очевидцы нашли в 35-40 метрах от берега.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧП