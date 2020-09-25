Застрявших на лодке под Крымским мостом четырех людей спасли

Застрявших под Крымским мостом четырех людей на лодке спасли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму спасли четырех людей, застрявших на лодке под Крымским мостом. Инцидент произошел днем 24 сентября.

В службу спасение сообщение о том, что возле опоры №257 Крымского моста на якоре стоит лодка, пассажирам которой нужна помощь, пришло в 15.00.

На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей. С помощью спецоборудования лодку взяли на буксир и пришвартовали к причалу у мыса Змеиный. В медпомощи спасенные не нуждались. На всю операцию ушло около шести часов, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Напомним, 23 сентября на одном из пляжей Евпатории разыгралась трагедия: из моря «выловили» труп курортника. Тело без признаков жизни очевидцы нашли в 35-40 метрах от берега.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50