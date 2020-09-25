За сутки в Крыму 84 новых случая COVID-19

За сутки умерли трое пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму за истекшие сутки зарегистрированы 84 случая коронавирусной инфекции.

- 58 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки скончались трое пациентов. В лабораториях проведено 4143 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4137 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписаны с выздоровлением – 2635 человек.

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