В Керчи нашли и ликвидировали 17 старых авиабомб. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Крыму.

На территории «Крепости Керчи» нашли и уничтожили 17 взрывоопасных снарядов периода Великой Отечественной войны. Среди них были четыре фугасные авиабомбы весом больше тонны.

Ликвидировали также семь фугасных авиабомб по 250 килограммов каждая и пять стокилограммовых боеприпасов.

- Последнюю осколочную авиационную бомбу весом 2,5 килограмма обнаружили в Керчи по улице Фестивальная, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Все снаряды вывезли на специальный полигон, где и уничтожили.

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