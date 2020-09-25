В Крыму на деньги из регионального бюджета пробурят еще три скважины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымские власти планируют выделить деньги из регионального бюджета на бурение еще трех скважин. По словам главы республики Сергея Аксенова, они должны дать дополнительные 10 тысяч кубометров в сутки.

- Подземные источники — это опасность загрязнения экологии и окружающей среды. Однако мы договорились, что в ближайшие три-четыре месяца разбуриваем три скважины, которые должны дать 10 тысяч кубометров в сутки, - подчеркнул Аксенов, чьи слова приводит Крымское информационное агентство.

Помимо этого, дополнительные 40 тысяч кубов воды, по слова главы Крыма, каждые сутки будут давать три подземных водозабора. В январе-феврале ситуация с водой в крымской столице должна более-менее нормализоваться.

Все эти решения, по словам главы Крыма, на время закроют острый вопрос водоснабжения.

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