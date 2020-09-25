За курортный сезон крымско-украинскую границу пересекли 60 тысяч человек. Фото: Архив "КП"

Общее число людей пересекших границу с Украиной за весь курортный сезон превысило 60 тысяч. Количество автомобилей за этот же период составило чуть больше 2 тысяч. В пункте пропуска «Джанкой» зафиксировали наиболее интенсивный пассажирский и транспортный поток.

- В период курортного сезона, в июне-августе текущего года, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пунктах пропуска через государственную границу на выезд и въезд в Российскую Федерацию в пограничном отношении было оформлено свыше 60 тысяч человек и около 2 тысяч транспортных средств, - уточнили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Чаще всего границу пересекали граждане Украины – около 23 тысяч человек. Сравнивая нынешние цифры с прошлогодними показателями, сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму отмечают уменьшение числа приезжих. Объясняют это вводом профилактических мер из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.

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