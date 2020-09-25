Бледанс в Крыму устроила показ белья на палубе яхты

Эвелина Бледанс. Фото: bledans/ Instagram

Актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель Эвелина Бледанс регулярно балует своих фанатов красивыми фото и видео, которые появляются на ее странице в Instagram.

Актриса хороша в любом наряде. Фото: bledans/ Instagram

- От тапочек до белья - настроение неги и сексуальности, - так красотка назвала свое короткое видео, где она успевает продемонстрировать четыре шикарных пижамы.

Вещи хороши, но все же пользователи соцсетей в первую очередь оценили прелести 51-летней знаменитости: «Столько лет и так шикарно выглядит – браво!»; «Огнище. Богиня»; «Обворожительная Эвелина - женщина в соку! Супер!».

Некоторые ослепленной красой и вовсе ее спутали с другой секс-звездой: «Сначала подумалось - Анфиса Чехова».

Эвелина Бледанс – любимица публики, посты которой всегда вызывают бурную реакцию у пользователей соцсетей: одни восхищаются, находятся и такие, что осуждают.

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