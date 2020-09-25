Ростех направит в Крым противоградные ракеты

Ежегодно град наносит миллионные убытки Фото: Ульяна ЧУХАРКИНА

Один из холдингов госкорпорации Ростех поставит ракеты «Алазань» в наиболее градоопасные регионы России - в Северо-Кавказский и Южный округа.

Противоградовые ракеты представляют из себя автоматизированные комплексы, которые сами отслеживают градоопасные облака и проводят по ним залпы на расстояние до 12 километров.

Благодаря льдообразующему аэрозолю, град становится меньших размеров, частично или полностью тает на подлете к земле, не причиняя никакого вреда сельхозкультурам.

- В южных регионах России град в течение года может уничтожать до 20% сельскохозяйственной продукции, нанося ущерб на десятки миллионов рублей, - отмечает исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. - Ракеты «Алазань» хорошо зарекомендовали себя в борьбе с этой стихией. Разработка превосходит все ее аналоги по радиусу действия, точности и безопасности.

В этом году уже заключили четыре контракта на поставку 8119 единиц ракетной техники в Северо-Кавказский и Южный округа на 148 миллионов рублей.

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