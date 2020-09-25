Жителям Симферополя будут раздавать бесплатную косметику

Принять участие в акции может любой желающий. Фото: Архив "КП".

В Симферополе 26 сентября состоится очередной экологический проект от крымского производителя косметики. В ТРК «Меганом» и ТЦ «Южная Галерея» у граждан будут принимать пустые упаковки от любой косметики, и менять их на косметические товары местного производства.

За этот год крымчане сдали в пункты обмена более 5 тысяч пластиковых упаковок от косметики.

Экологическому проекту в сентябре исполнился год. Все отходы, которые удалось собрать крымчанам, отправляют на переработку.

Как рассчитывают организаторы, эко-проект привлечет внимание жителей и гостей полуострова к проблеме загрязнения планеты и воспитывает привычку к раздельному сбору мусора.

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