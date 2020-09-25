В Сакском районе со дна подняли затонувший в 1945 году истребитель Airacobra. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Затонувший в 1945 году около села Новофедровка Сакского района американский истребитель «Bell P-39 Airacobra» подняли со дна Черного моря. Под водой воздушное судно пролежало 75 лет.

Истребитель, несший службу во время Ялтинской конференции, нашел аквалангист-любитель из Сак еще в 2017 году в 800 метрах от берега на глубине 6-7 метров.

- Истребитель был подтянут к причальной стенке и поднят из воды краном. Он переложен в грузовой автомобиль, выставлена охрана, - посвятил в детали специалист Экспедиционного центра Минобороны Анатолий Калемберг, слова которого приводит ТАСС.

Воздушное судно планируют передать одному из крымских музеев. По словам Калемберга, истребитель должен остаться в республике, поскольку он сыграл ключевую роль в исторических событиях, происходивших на полуострове.

СПРАВКА КП

Американский истребитель «Bell P-39 Airacobra» на вооружение Черноморского флота поступил в 1943 году во время Керченско-Эльтигенской операции. «Погиб смертью храбрых» во время планового учебного полета в 1945 году. Летчик, заметив дым, вынужден был посадить воздушное судно на воду, поскольку до полосы оно бы не дотянуло. Этот факт зафиксирован в государственном архиве ВМФ России.

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