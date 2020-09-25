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У берегов Черного моря великобританские войска отрабатывают военный сценарий

Военные пытались определить слабые места республики
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Великобритания пытается обезвредить радары российских противовоздушных систем

Великобритания пытается обезвредить радары российских противовоздушных систем

Фото: Олег УКЛАДОВ

У берегов Черного моря британские силы ВВС и ВМС пытаются использовать собранные данные на предмет возможности противодействия российской системе ПВО в случае конфликта, сообщает ForPost со ссылкой на военного эксперта Бориса Рожина.

Несколько дней назад британские самолеты-разведчики и бомбардировщики пытались определить возможные слабые места систем ПВО республики.

По информации эксперта, Великобритания пытается обезвредить радары российских противовоздушных систем С-300 и С-400 на полуострове.

Кроме того, как отметил Рожин, по официальной версии украинской стороны, на территории незалежной сейчас проходят совместные с НАТО учения, однако это не просто демонстрация возможностей, а отработка будущего военного сценария.

- Сейчас мы видим попытки использовать собранные данные в случае реального конфликта. Они опробовали системы глушения и делали попытки подавить системы ПВО на случай сценария военного конфликта, - отметил эксперт.

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