Как гостям и жителям Крыма отличить реального волонтера от мошенника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым проблемным вопросом, часто мелькающим в СМИ, является сбор пожертвований. Интерес к теме повышается во время курортного сезона, когда в общественном транспорте возрастает количество как волонтеров, так и попрошаек.

Больше всего жителей и гостей полуострова волнует, как их отличать. В чем разница между добровольцем, работающим на законную благотворительную организацию, и мошенником, пытающимся нажиться на чужом горе?

- Мы не говорим: помогите или окажите помощь. Мы информируем, что помогаем такому-то ребенку, нужно на лечение столько-то денег. А уж кто сколько даст – его личное дело. Этим волонтеры и отличаются от сборщиков-попрошаек, - объяснил волонтер Никита, слова которого приводит Крымская газета.

Но подобным образом работают лишь единицы. Большинство же официальных благотворительных организаций от такого способа сбора пожертвований отказались. Доверия к волонтерскому движению, однако, это не вернуло.

Шквал же критики, обрушившийся на «побирающихся» в транспорте, не обошелся без поддержки представителей законных благотворительных фондов.

- Наша организация так средства не собирает. Есть много других способов, но это не хождения по транспорту. Мне кажется, это стыдно и портит имидж, особенно когда люди едут к нам отдыхать, а у нас попрошайки в автобусах, - подчеркнула учредителя благотворительного фонда Наталья Мартынец и уточнила, что имеет в виду материковые организации. Местные фонды с такой методикой работы она трогать не стала.

Вопрос законности решится раз и навсегда 5 октября, когда в силу вступят поправки к Федеральному закону «О благотворительной деятельности». Так, коробки для пожертвований с тех пор будут размещаться только на время проведения благотворительных массовых мероприятий. Хождение же с ними по троллейбусам и автобусам будет караться законом.

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