Украина не может решать крымский вопрос силовым методом

Фото: Сергей Кривонос/стоп-кадр youtube

Украина не в состоянии решить крымский вопрос силовым методом. По этой причине вопрос создания Крымской платформы с участием международных экспертов имеет важное значение. Об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

- Мы четко понимаем, что решать проблемы силовым методом Украина не может на данном этапе, - отметил он. - Потому что есть, во-первых, война на Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем по материально-техническому потенциалу и по человеческому. Это, в первую очередь, человеческие потери.

Кривонос считает необходимым продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос касательно наращивания санкций против Российской Федерации.

- Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос станет – или они отдадут Крым, или они останутся «без штанов», условно говоря, и это главное, - уверен Кривонос. - Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами.

Крымскую платформу официальный Киев собирается запустить 26 февраля, в день массового митинга и противостояния под Верховным Советом Крыма, который на Украине считают днем крымского сопротивления оккупации.

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