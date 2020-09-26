Погода в Крыму на 26 сентября: без осадков и тепло до +30

Температура воды в Черном море до +23°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха 25…27°.

Температура воды в Черном море +21...23°.

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