Погода в Крыму на 29 сентября: переменная облачность и тепло до +30

Вода в Черном море +21…23°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков, вечером 29.09. небольшой дождь. Ветер днем южный до 15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
В Керчи переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер днем юго-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
Вода в Черном море +21…23°.
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