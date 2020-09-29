Температура воды в Крыму в Черном море 29 сентября 2020

Самая теплая вода сейчас у берегов Ялты - 23 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге региона сейчас в Ялте – 23 градуса. Самую низкую температуру моря фиксируют у берегов Феодосии – 21 градус. В районе Карадага, Севастополя и Алушты море прогрелось до 22 градусов.

На востоке особых температурных изменений нет: и в Азовском море, и в Керченском проливе температура морской воды составила 21 градус.

Не поменялась температура моря и у берегов Евпатории и Черноморского – по-прежнему 22 и 21 градус соответственно.

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