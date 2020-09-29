Ялта попала в топ-10 красивых городов для вечерних прогулок

В Ялте самое популярное место для отдыха в любое время суток - набережная.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Обнародован рейтинг городов России, где комфортнее всего совершать вечерний променад.
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подвели итоги опроса пользователей соцсетей и выявили, что туристы обожают гулять по ночным улицам Санкт-Петербурга. Второе место поделили Ялта и Сочи. Белокаменной досталась почетная «бронза».
Топ-10 самых красивых городов для прогулок в темное время суток (приведены данные опроса пользователей соцсетей в процентах)
Санкт-Петербург, 44.86
Ялта, 14.02
Сочи, 14.02
Москва, 11.21
Казань, 6.54
Екатеринбург, 3.74
Новосибирск, 1.87
Самара, 1.87
Владивосток, 0.93
Ростов-на-Дону, 0.93
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