Ялта попала в топ-10 красивых городов для вечерних прогулок

В Ялте самое популярное место для отдыха в любое время суток - набережная. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Обнародован рейтинг городов России, где комфортнее всего совершать вечерний променад.

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подвели итоги опроса пользователей соцсетей и выявили, что туристы обожают гулять по ночным улицам Санкт-Петербурга. Второе место поделили Ялта и Сочи. Белокаменной досталась почетная «бронза».

Топ-10 самых красивых городов для прогулок в темное время суток (приведены данные опроса пользователей соцсетей в процентах)

Санкт-Петербург, 44.86

Ялта, 14.02

Сочи, 14.02

Москва, 11.21

Казань, 6.54

Екатеринбург, 3.74

Новосибирск, 1.87

Самара, 1.87

Владивосток, 0.93

Ростов-на-Дону, 0.93

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