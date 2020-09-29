В Сакском районе в лобовом ДТП пострадали водители и пассажиры Жигулей. Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Крыму.

На дороге между селами Лесновка и Шелковичное произошло лобовое столкновение иномарки и Жигулей. Трагедия разыгралась вечером 27 сентября, есть пострадавшие.

В службу спасения об аварии в Сакском районе очевидцы сообщили в 21.21. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада ГУ МЧС России по Крыму.

По прибытии выяснилось, что два легковых автомобиля марок Audi 100 и ВАЗ-2104 столкнулись лоб в лоб. В аварии пострадали водители и пассажиры Жигулей.

Спасатели деблокировали водителя с помощью спецоборудования, всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. На месте аварии для безопасности также смыли бензин с асфальта и отключили аккумуляторы автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

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