В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 87 человек

В Крыму за сутки выявили 87 случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело еще 87 человек. Из них 63 обратились за медпомощью самостоятельно, почувствовав себя хуже. Восьмерых нашли среди тех, кто ранее контактировал с зараженными, еще 16 выявили при скрининге здорового населения. Один из тех, кто обратился в больницу сам, прибыл с материка.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозной из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 3502 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 743 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала пандемии новую коронавирусной инфекцию вылечило 2780 человек, с диагнозом COVID-19 умерло 59 человек. В лабораториях за сутки обследовали 1568 человек.

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