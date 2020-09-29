Брал взятки и продавал наркотики: в Крыму задержан помощник прокурора

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В отношении помощника прокурора Симферопольского района в Крыму возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы Следкома РФ по Крыму и Севастополю, сотрудника прокуратуры обвиняют в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным следствия, обвиняемый пообещал поспособствовать смягчению меры пресечения тещи своего знакомого. Женщина находится под следствием. За это он получил 50 тысяч рублей. Но сотрудник прокуратуры не смог осуществить задуманное, поскольку он был задержан в ночь на 26 сентября представителями УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Кроме того, помощник прокурора продал знакомому амфетамин в крупном размере.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. В его доме и на месте службы провели обыски, прошли очные ставки и допросы, также назначен ряд экспертиз. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, причины и условия, ему способствовавшие.