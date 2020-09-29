В Симферополе только один МФЦ будет с октября предоставлять услуги Госкомрегистра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких симферопольских центрах «Мои документы» обновили список предоставляемых услуг. Изменения начнут действовать с 1 октября.

Так, со следующего месяца услуги Госкомрегистра предоставляет только центр, находящийся по адресу: улица Мате Залки, дом 17в. В этом же офисе можно будет подтвердить учетную запись ЕСИА.

Услуги общего характера – то есть все услуги, кроме Госкомрегистра, - можно получить только в МФЦ, расположенном по адресу: проспект Кирова, 41.

Список предоставляемых услуг не меняли только в центре «Мои документы» по улице Кржижановского поселка Грэсовский. Учреждение работает со всеми вопросами в прежнем режиме.

На прием в центр попасть можно только по предварительной записи и при наличии маски, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу ГБУ РК «МФЦ».

Также льготники имеют право получить талон не только на официальном сайте центра, но и по телефонам единого контакт-центра: +7(978)950 96 80, +7(978)943 77 24. При посещении центра рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

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