В Ялте прошла торжественная церемония открытия 40-ых Чеховских чтений. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Доме-музее А. П. Чехова, возведенном в курортной столице Крыма – Ялте, прошла торжественная церемония открытия 40-ой международной практической конференции. Ее тема звучала так: «Чехов и время. Драматургия и театр: к 120-летию крымских гастролей Московского Художественного театра».

Организаторами мероприятия выступили: Министерство культуры Крыма, ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» или Дом-музей А. П. Чехова, а также Чеховская комиссия Российской академии наук.

Для участников конференции подготовили очень насыщенную и интересную программу. За пять дней Чеховских чтений – с 28 сентября по 2 октября – пройдут и пленарные, и секционные заседание; запланированы также и «круглые столы».

Мероприятие собрало участников из разных уголков России. Помимо этого, на конференцию также пригласили Чеховедов из других стран – Белоруссии, Венгрии, Франции и ЮАР. Но в этом году общение с ними состоится лишь в онлайн-формате. Всего в Чеховских чтениях примут участие 70 специалистов.

Организаторы сделали все, чтобы конференция осталась в памяти гостей. Так, всем участникам вручили памятную медаль, выпущенную как раз к юбилею мероприятия. Помимо этого, по ее итогам выпустят сборник научных трудов, пишет Крымская газета.

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