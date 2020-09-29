В Севастополе пройдут сильные дожди с грозами и градом

В Севастополе вечером пройдут сильные дожди с грозами и градом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Севастополь 29 и 30 сентября накроют ливни с грозами и градом. Жителям прибрежного города также стоит быть готовыми к похолоданию: ночные температуры воздуха составят 16-18 градусов, дневные - 20-22.

По данным крымского гидрометцентра, к концу недели дожди закончатся.

Напомним, на полуострове сохраняется штормовое предупреждение: в регионе во второй половине 29 сентября и весь день 30 сентября ожидаются сильные дожди с грозами и градом. Помимо этого, может усилиться ветер до 25 метров в секунду.

МЧС напоминает гостям и жителям полуострова, что во время непогоды возрастает риск возникновения ЧП. Могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и широкоформатные рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

На время непогоды лучше отложить все запланированные прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал на улице, не стоит искать убежища в подземных переходах, так как их может подтопить.

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