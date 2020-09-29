В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 87 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки выявили 87 новых случаев заражения COVID-19. Самостоятельно обратились в больницу, почувствовав неладное, 63 человека. 8 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще 16 выявили при скрининге здорового населения.

При этом один из зараженных, почувствовавший недомогание и обратившийся в больницу, оказался приезжим с материка.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозной из-за границы, 128 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 3502 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 743 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала пандемии в регионе новую коронавирусную инфекцию успешно побороло 2780 человек. При этом с диагнозом COVID-19 скончалось 62 человека. Всего за сутки в лабораториях провели 1568 тестов.

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