Владельцев скважин в Крыму заставят поделиться водой

Владельцев скважин крымские власти призывают делиться водой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водой – столь драгоценным ресурсом для Крыма – региональные власти призывают делиться владельцев скважин. В противном случае их привлекут к ответственности.

Во время совещания по вопросам водообеспечения главе Крыма Сергею Аксенову пожаловались на то, что до пары домов в поселке Укромное от магистрального водопровода не доходит вода. В то же время во дворах рядом есть скважины, ранее общественные, но теперь прибранные к рукам частниками.

- Лимит скважин позволяет обеспечить водой эти несколько домов. Мы попросили, люди поделятся, - объяснил чиновник.

В ответ на жалобу глава региона заявил, что при отказе владельцев делиться водой можно смело подключать к этому делу прокуратуру, поскольку на данный момент вода – это «стратегический запас».

- По-другому не будет. Водоснабжение - общее дело и вода - это всех, а не чья-то собственность, - подытожил глава Крыма.

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