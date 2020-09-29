Керченскую паромную переправу закрыли за ненадобностью

Керченскую паромную переправу закрыли в связи с отсутствием спроса у компании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму из-за закрытия Керченской паромной переправы без работы осталось сразу 300 человек. Сообщению пришлось положить конец из-за отсутствия спроса на железнодорожные перевозки паромом.

В последний рейс паром вышел 28 сентября. По словам гендиректора «АнРуссТранс» Василия Анненкова, даже после открытия автомобильной части Крымского моста в переправе все еще была нужда. Но как только железнодорожное сообщение по мосту было налажено, необходимость в паромах отпала вовсе.

- Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов, - подытожил Анненков.

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