Погода в Крыму на 30 сентября: дождь и тепло до +22

Черное море неспокойное, поэтому нужно соблюдать осторожность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18…20°,- сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: утром очень сильный дождь, днем дождь, гроза. Ветер днем юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, временами сильный с грозой. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха до +22°.

В Керчи облачно. Утром и днем местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный до 14 м/с. Температура воздуха до 23°.

Температура воды в Черном море 21-23°.

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