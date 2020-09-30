Погода в Крыму на 30 сентября: дождь и тепло до +22

Черное море неспокойное, поэтому нужно соблюдать осторожность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18…20°,- сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: утром очень сильный дождь, днем дождь, гроза. Ветер днем юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, временами сильный с грозой. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха до +22°.
В Керчи облачно. Утром и днем местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный до 14 м/с. Температура воздуха до 23°.
Температура воды в Черном море 21-23°.
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