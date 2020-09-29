Этим летом Крым покорил российских туристов, - ВЦИОМ

Курортный сезон в Крыму начался позже обычного. Фото: Архив "КП".

Большинству россиян, которые в этом году путешествовали по стране, больше всего понравилось отдыхать именно на Крымском полуострове.

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование по итогам туристического сезона и выяснили, где и как отдыхали россияне этим летом.

- Большинство россиян остались довольны после отдыха. В первую очередь, люди были довольны отдыхом в Крыму – 94% респондентов, - говорит директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

По его словам, туристы вернулись с очень хорошими впечатлениями и багажом положительных эмоций.

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