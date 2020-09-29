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Служба автомобильных дорог перестанет существовать в Крыму

С 2021 года учреждение будет переименовано
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Со старым названием учреждение просуществует еще три месяца

Со старым названием учреждение просуществует еще три месяца

Фото: Александра Тимощенко

С 2021 года «Служба автомобильных дорог Крыма» будет переименована, сообщили в пресс-службе Совета министров Республики Крым.

В тексте распоряжения, опубликованного на сайте совмина, говорится о том, что название Государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» будет переименовано на Государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Республики Крым».

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