Смогут ли жители Крыма пить опресненную морскую воду, объяснил эксперт

По мнению экспертов, дожди обязательно придут в Крым, и водохранилища вновь наполнятся Фото: Архив "КП"

Не так давно крымскими властями было окончательно принято решение – опреснительной станции в курортной Николаевке быть. Как только на полуострове заговорили о ее строительстве, по соцсетям стали гулять страшилки о непригодности такой воды для питья.

Однако, как сообщает ForPost, все это только слухи, а переход на опресненную воду уже становится современным трендом.

- Пресные воды загрязняются и становятся непригодными, их все больше не хватает. Кроме этого, надо еще развивать мелиорацию, и промышленности нужна пресная вода. Но и для питья опресненные воды тоже используют - куда деваться, - поясняет Президент Крымской академии наук, руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

Эксперт настроен оптимистично. По его мнению, дожди обязательно придут в Крым, и водохранилища вновь наполнятся, но и от опреснительных установок отказываться не стоит, ведь они послужат хорошей поддержкой в период засухи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50