Из-за ненужности остановили работу Керченской паромной переправы. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Крыму 29 сентября закрылась Керченская паромная переправа, оставив без работы в один день сразу 300 человек. Нужда в перевозках по морю отпала в связи с запуском железнодорожного сообщения.

Свой последний рейс паром Керченской переправы совершил 28 сентября. Как сообщил гендиректора «АнРуссТранс» Василий Анненков, открытие автомобильной части Крымского моста пусть и сказалось на работе предприятия, но не так сильно – компании, нуждающиеся в перевозке груза по морю, все еще находились.

Но как только наладили железнодорожное сообщение с материком, необходимость в морской переправе отпала вовсе.

- Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов, - отметил Анненков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50