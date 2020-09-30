Температура воды в Крыму в Черном море 30 сентября 2020

В Керченском проливе морская вода погрелась до 22 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге региона сейчас в Ялте – 23 градуса. Потеплела на градус вода и у берегов Феодосии – 22 градуса. Без изменений остается температура моря в районе Карадага, Алушты и Севастополя – 22 градуса.

На востоке синоптики также фиксируют повышение температуры морской воды. Так, в Керченском проливе море прогрелось до 22 градусов. В Азовском море без изменений – по-прежнему 21 градус.

Не изменилась температура морской воды на побережьях Евпатории и Черноморского – все также 22 и 21 градус соответственно.

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