В Крыму за сутки скончалось еще 3 больных COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за сутки с диагнозом COVID-19 умерло еще 3 пациента. Таким образом, общее количество скончавшихся больных новой коронавирусной инфекцией достигло 62 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 87 человек. Из них 63 самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав недомогание. 8 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 16 выявили при скрининге здорового населения.

За весь период с начала пандемии успешно побороли COVID-19 2780 человек. За сутки в лабораториях провели 1568 тестов на коронавирус.

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