Выручка турбизнеса за курортный сезон выросла на 10-20%. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За курортный сезон туристический бизнес Крыма, несмотря на сокращенный режим из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, увеличил валовую выручку на 10-20%.

- Июль - август этого года были крайне напряженными, крайне успешными для бизнеса. Все отмечают, что плюс 10-20% к валовой выручке бизнес получил, - подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на круглом столе по итогам ознакомительного тура по региону.

Он также выразил готовность продискутировать на эту тему с бизнесменами, если у них есть возражения на этот счет.

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