Жителям Крыма дали один день на получение детских выплат

Выплаты на детей может получить один из родителей. Фото: Архив "КП".

Сегодня, 30 сентября, истекает срок обращения за единовременной денежной выплатой в 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет за счет бюджета Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты Крыма, дополнительная мера поддержки была введена согласно Указу главы республики Сергея Аксенова.

Выплату получили 33 500 крымских семей на 33 740 детей. Общая сумма перечисленных средств - 336,5 миллиона рублей.

Семьям с детьми, которые еще не воспользовались правом на указанную меру поддержки, необходимо заполнить соответствующее заявление через «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым». Также можно подать заявление по установленной форме и предоставить копии необходимых документов в орган труда и социальной защиты по месту жительства или в многофункциональный центр.

Обратиться за выплатой может один из родителей. Мера поддержки оказывается один раз.

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