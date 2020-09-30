Суд Евпатории посадил местного жителя за убийство жены

Суд приговорил убийцу к 8 годам. Фото: Архив "КП".

В 2017 году житель Евпатории задушил свою жену. Вместе с ней мужчина пил алкоголь, но в момент ссоры не удержал себя в руках и убил. В итоге суд признал евпаторийцам виновным.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма, чтобы замести следы, мужчина расчленил тело женщины и по частям выбросил в разные мусорные контейнеры города.

За столь жесткое преступление мужчина получил 8 лет колонии строго режима.

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