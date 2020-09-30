Евпатория и Феодосия попали в топ-10 лучших курортов для отдыха пенсионеров

Евпатория - популярное место отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В преддверии Дня пожилого человека эксперты выяснили, где предпочитают отдыхать россияне, вышедшие на пенсию.

- Большинство российских пенсионеров назвало Евпаторию лучшим курортом для отдыха, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru, которые провели опрос в соцсетях. - Второе место занял Новый Афон в Абхазии. «Бронза» у Кисловодска.

И так, топ-10 курортных мест для отдыха на пенсии (данные опроса соцсетей в процентах):

Евпатория, 24.75

Новый Афон, 21.78

Кисловодск, 13.86

Феодосия, 10.89

Анапа, 8.91

Санкт-Петербург, 6.93

Светлогорск, 5.94

Ессентуки, 4.95

Джубга, 0.99

Туапсе, 0.99

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