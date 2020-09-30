Евпатория и Феодосия попали в топ-10 лучших курортов для отдыха пенсионеров

Евпатория - популярное место отдыха.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В преддверии Дня пожилого человека эксперты выяснили, где предпочитают отдыхать россияне, вышедшие на пенсию.
- Большинство российских пенсионеров назвало Евпаторию лучшим курортом для отдыха, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru, которые провели опрос в соцсетях. - Второе место занял Новый Афон в Абхазии. «Бронза» у Кисловодска.
И так, топ-10 курортных мест для отдыха на пенсии (данные опроса соцсетей в процентах):
Евпатория, 24.75
Новый Афон, 21.78
Кисловодск, 13.86
Феодосия, 10.89
Анапа, 8.91
Санкт-Петербург, 6.93
Светлогорск, 5.94
Ессентуки, 4.95
Джубга, 0.99
Туапсе, 0.99
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